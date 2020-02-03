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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: اشهر وزير بالشرعية يصعق كل اليمنيين ويشعرهم بالعار والخجل ويتوسل لولي العهد السعودي تحقيق هذا الامر الذي لا يستطيع هادي ولا الجنرال الاحمر تحقيقه

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