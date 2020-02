شكرا لقرائتكم خبر عن غطت صدرها لكنها كشفت عن مكان آخر.. “شاهد” رانيا يوسف تتعرى بزيادة على الشاطئ لكسب تفاعل الجمهور! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد باستعراض جسدها في صور مثيرة هذه المرة من الشاطئ، ما فجر موجة غضب تجاهها من قبل النشطاء الذين اتهموها بنشر الفجور وإثارة الغرائز بهدف الشهرة.

وتظهر “رانيا” في الصور التي نشرته على حسابها بتويتر ورصدتها (وطن) أثناء قضائها لأجازتها على أحد الشواطئ.



It's the weekend. Enjoy it 💗 pic.twitter.com/DJqyMeM4Wv