شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستعرضون عدد غنائمهم من مئات المدرعات والاليات بجبهة " نهم " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عن تمكن مقاتليهم من اغتنام وتدمير المئات من المدرعات والاليات العسكرية خلال معارك اسقاطهم لجبهة نهم والمنطقة العسكرية السابعة قبل أيام. و تأكيد سريع ان مقاتلي جماعته اغتنموا أكثر من ٤٠٠ مدرعة عسكرية وأعادوا تفعيل واستخدام الكثير منها والتوجه بها جبهاتهم ومواصلة معاركهم في مأرب الجوف التي زعم ان مركزها الحزم أصبح منطقة مواجهة وتحت النيران والحصار من قبل مسلحي جماعته، في حين زعمت قناة المسيرة التابعة للحوثيين ان مقاتليها سيطروا أمس الاول أيضا، على مجمع مديرية المتون ومفرق الجوف مأرب ويتواصلون تقدمهم نحوهما.

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