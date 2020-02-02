شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المتحدث باسم وزارة الكهرباء يعلن تفريغ كميات اسعافية لكهرباء عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن قال محمد المسبحي المتحدث باسم وزارة الكهرباء انه يتم في هذه اللحظات تفريغ كميات من الديزل للكهرباء عدن.

Advertisements وأضاف المسبحي، يتم في هذه اللحظة تفريغ كميات إسعافية وصلت عدن اليوم تقدر بـ5 الف طن من مادة الديزل قادمة من حضرموت. وأكد بالقول، ستصل ايضا باخرة اخرى تحمل 10 الف طن ديزل خلال الأيام القادمة.

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