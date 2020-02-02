هل أكد الرئيس الأمريكي مقتل زعيم القاعدة في اليمن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه في "تويتر" نقلا عن صحافي أميركي، تحمل خبرا عن عملية استهداف زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، قاسم الريمي، ما اعتبره مراقبون إشارة جديدة من الرئيس الأميركي لتأكيد خبر الاغتيال.



وفيما ينتظر مسؤولون أميركيون أن تؤكد بلادهم خبر مقتل أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن بعد أشهر من تعقبه، إلا أن إعادة "ترامب" لنشر تغريدات عن العملية على حسابه في تويتر، طرح تساؤلات عديدة عمّا إذا كان يؤكد فعلا مقتل الوجه البارز والمعروف بتنظيم القاعدة وأكبر المطلوبين الإرهابيين عربيا ودوليا.

من جهتها، أشارت مديرة موقع "سايت" المهتم بمتابعة صفحات الجماعات المتطرفة على الإنترنت، بتغريدة لها عبر تويتر، السبت، على أهمية مقتل القيادي في تنظيم القاعدة قاسم الريمي إثر غارة أميركية دون طيار في جزيرة العرب لو تأكدت العملية فعلا.

ولفتت ريتا كاتز في تغريدتها، إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض حيوية جماعة الريمي في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال خطيرا، فتلك الجماعة كانت قد اتخذت في اليمن نهج داعش والحوثيين نفسه، بحسب تعبيرها.

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وأضافت كاتز، إنه لو تأكد خبر مقتل الريمي، فإنها ستكون بمثابة ضربة كبيرة لتنظيم القاعدة بأكمله، فالإرهابي القتيل كان مرشحا لخلافة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وكان ترمب نشر بعد تداول خبر مقتل الريمي تقارير صحافية على تويتر تتحدث عن الأمر، آخرها كان السبت.

يشار إلى أن معلومات كانت تحدثت عن مقتل الريمي إثر غارة أميركية في اليمن، في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الإرهابي الذي سبق وأن هدد مرارا بمهاجمة الأراضي الأميركية، وفقا لمسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، وبحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز حينها.

وقتل قاسم الريمي (41 عاما) الذي يعد قائد التنظيم في اليمن في الغارة، إلا أن المسؤولين ينتظرون تأكيد مقتله قبل الإدلاء بتصريحات علنية، في نهج جديد بعدما تسرعوا في حوادث سابقة، بحسب الصحيفة.