صحة عدن توضح حقيقة اصابة شاب بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

نفى مصدر مسوؤل في وزارة الصحة المعلومات التي تداولت في وسائل التواصل الاجتماعي حول اصابة شاب بفيروس كرونا في العاصمة عدن.



وأكد المصدر انه لا توجد اي حالة اصابة حتى الان بهذا الفيروس في جميع المحافظات المحررة مشيرا ان كل مايتداول لاساس له من الصحة ولا يوجد اي حجر صحي لاي مصاب.

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وطالب المصدر مرتادي وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس والواتس اب الى عدم نشر مثل هذه المعلومات التي تهدف الى اثارة الخوف والفزع لدى المواطنين.

الجدير بالذكر ان وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم كان قد اصدر توجيه عاجل وهام الى المكاتب الصحية والمستشفيات في المحافظات الى رفع الجاهزية الصحية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا.