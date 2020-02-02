شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل :زعيم الانقلاب يتلقى خبر صاعق من الجوف ..صقور الجو, انقضوا ,على قيادات حوثية من العيار الثقيل ,ابرزهم محافظ الجوف والمحويت ورئيس الاركان والجميع لقوا مصرعهم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 09:55 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت انباء شبه مؤكدة ان عدد من قيادات مليشيات الحوثيين لقو مصرعهم مساء اليوم بغارة جوية في الجوف.

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ليس اللواء جواس ..ولا اللواء امين العكيمي ..ولا اللواء بن صغير ..تعرف على القائد الذي قهر الحوثي وانزل بهم اشر الهزائم وجعل جثثهم تأكلها الكلاب ,منزله المترس وهوايتة الانتصارات !!

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وردنا الآن : فيديو يوثق فراراً جماعياً لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية أثناء مباغتتهم من قبل قوات الجيش الوطني في نهم والجوف.

وحسب المصادر ان رئيس هيئة الاركان العامة ومحافظ الجوف والمحويت المعينيين من حكومة صنعاء لقو مصرعهم بغارة جوية لطيران التحالف في منطقة صفر الحنايا القريبة من منطقتة المتون بمحافظة الجوف.

وحتي اللحظة لم يصدر تعليق من أي جهة رسمية.