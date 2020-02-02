شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : فيديو يوثق فراراً جماعياً لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية أثناء مباغتتهم من قبل قوات الجيش الوطني في نهم والجوف. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 10:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، فراراً جماعياً لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية أثناء مباغتتهم من قبل قوات الجيش الوطني في نهم والجوف.

إلى ذلك، حررّت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، الجمعة الماضي، عدداً من المواقع المطلة على مديرية "مجزر" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة.

كما لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمال مديرية المتون غرب الجوف.

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ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم، وجرح آخرين.

ولفت إلى استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مشاهد مصورة للحظة اقتحام قوات الجيش مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، غرب مأرب.

