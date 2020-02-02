شكرا لقرائتكم خبر عن ليس اللواء جواس ..ولا اللواء امين العكيمي ..ولا اللواء بن صغير ..تعرف على القائد الذي قهر الحوثي وانزل بهم اشر الهزائم وجعل جثثهم تأكلها الكلاب ,منزله المترس وهوايتة الانتصارات !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 11:06 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عندما تتحدث عن جبهات الضالع مواقع ومتاريس تجدها تتحدث هناء رابط العميد الركن هادي العولقي ، وهبت السماء قائد صلب لايعرف الخوف ، نذر نفسه من أجل تراب الوطن لتطهيره من دنس ورجس مليشيا الحوثي .

أقتربت مليشيا الحوثي إلى مشارف قعطبة لكن العولقي وإلى جانبه القادة المخلصين عملوا على رسم الخطط لطرد المليشيا الحوثية ، كان حلم للعولقي فأصبحت حقيقة أمام قائد لا يعرف اليأس راسماً ملامح النصر بإرادة لاتقهر بتحرير مساحات شاسعة أصابة كهنة معبد قم ومران بالجنون .

تطورات متسارعة شهدتها جبهات شخب والفاخر والجب وباب غلق جعلت مليشيا الحوثي تنكسر أمام ضربات القوات المشتركة والذي كان قائد اللواء 30 مدرع العميد الركن هادي العولقي جزء منها فحسب مصادر ميدانية فقد ظل ملازما لها لايفارق الخطوط الأمامية الى اليوم ، حتى أن المتاريس أصبحت هي المنزل الذي لايشعر بالراحة إلا عندما يمكث فيها معظم وقته ، فقد تعهد بالتحرير وصولا إلى حمك وما بعد حمك ، وهذا ماحصل ، تحرير عدد من المناطق بجبهات الفاخر بساعات بخطة مدروسة أرعبت الحوثيين.

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وأوضحت قيادات ميدانية ان العولقي عندما تسأل عنه وتريد أن تلتقيه فالجواب في الخطوط الأمامية لايهاب الموت ، فالمواقع والمتاريس تتكلم عندما تمر بالقرب منها من هناء مر القائد العولقي.

ويصفون هادي العولقي بالقائد الصلب له تاريخ في معارك تحرير الضالع في حرب 2015 كسبته شعبية وحب لدى أبطال الضالع ، شجاع وعنيد لايستسلم ، تعرض لخيانات وقت توليه قيادة اللواء لكنه لم ينكسر أو يستسلم بل تمكن من إعادة تجميع قواته وتعهد بالتحرير مواصلا مشوار التحرير .

العولقي يملك صفات جعلتها ملازمة للصفة القيادية ، متواضع ونقي لايفكر الا بالنصر مستبعدا من حسابته المكاسب ، فقد أحرز تقدم وصمدت قواته في وقت توقفت الرواتب لشهور وهذا الصمود هو ما أذهل الجميع.

