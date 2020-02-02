شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : بن سلمان ,يفاجئ الجميع ويعلن عن حدث يدوي صداه في ارجاء العالم ,حدث يوحد الشعوب العربية , برعاية وتمويل سعودي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 10:14 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن عزم الهيئة إطلاق مسابقة شعرية كبرى.

وقال آل الشيخ : “هيئة الترفيه ستطلق مسابقة شعرية باسم سيف الشعر وستكون لأهلنا في الخليج عامة والعراق واليمن وأوعدكم أن تكون حديث العالم بالشعر جاهزين؟”.



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