عااااجل : غارات عنيفة ,وتحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي ,اليوم , استهدفت مواقع وتحصينات لمليشيا الحوثي ,في صنعاء ,ومأرب ,والجوف "تفاصيل وابرز المواقع المستهدفة "

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 09:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كثف طيران التحالف السعودي الإماراتي، اليوم الأحد، من غاراته على عدد من المحافظات اليمنية.

حيث شن طيران التحالف 3 غارات على مديريتي مجزر وصرواح في محافظة مأرب.

كما شن طيران التحالف 4 غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، بالإضافة إلى غارتين على مديريتي المتون وخب والشعف بالجوف.

وشن طيران التحالف السعودي الإماراتي سبع غارات على البقع ومنطقة الشرفة في نجران، فيما أطلق طيران التحالف قنبلة صوتية على منطقة السوالمة بمديرية الشغادرة بحجة.

وكان طيران التحالف السعودي الإماراتي، قد شن يوم أمس 18 غارة توزعت على مناطق عدة في الجوف ومأرب ومديرية نهم بصنعاء ومنطقة الملاحيط قبالة جيزان.

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إلى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبدالسلام إن قائد الحركة عبدالملك الحوثي التقى اليوم الأحد بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث.

وأشار عبدالسلام إلى أن اللقاء تطرق إلى الجوانب التي تعرقل التقدم نحو السلام.

وكما يبدو فإن غريفث أتى إلى صنعاء في زيارة هي الثانية في غضون شهر، لمناقشة التصعيدي العسكري.

ووفقا لعبدالسلام فإن الحوثي أكد في اللقاء على “أن الاعتداءات المتكررة من قبل دول العدوان واستمرار الغارات الجوية والزحوف العسكرية تعرقل كافة المساعي التي يتم بذلها من أجل تحقيق السلام ، وما يخلفه الحصار من كوارث إنسانية واقتصادية على عموم الشعب اليمني .

وبين الحوثي أنه لطالما تم تذكير الأمم المتحدة بأهمية تجاوز عدم التقدم في ملف الاسرى والمعتقلين وإيجاد حلول لها باعتبارها جوانب ملحة.

وكان قد وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث وبرفقته نائبه معين شريم اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء.

