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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تفاجئ المقيمين وتتخذ قرار بسعودة هذا القطاع الهام

اصدرت وزارة العمل السعودية اليوم الاحد قرار جديد يتضمن توطين مهنة الصيدلة.

وقالت وزارة العمل إن المبادرة تستهدف توطين الوظائف في مهنة الصيادلة بناءً على عدد الباحثين والباحثات عن العمل من المؤهلين للمهنة، وأن تصل نسبة التوطين المستهدفة إلى 20 بالمئة على أن تطبق المبادرة على المنشآت التي يتجاوز عدد الوافدين فيها عن خمسة موظفين.

جديد اب برس :

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وأوضحت الوزارة أن المستفيدين من المبادرة هم الصيادلة السعوديون الباحثون عن عمل والمنشآت التجارية المتجاوبة والخريجون الجدد.

وأضافت أن الأنشطة الاقتصادية المستهدفة تتضمن وكلاء وموزعي الأدوية وشركات ومصانع الأدوية والمكاتب العملية والصيدليات.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي أكد في نوفمبر 2018 أنه تم وضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوظيف جميع خريجي الصيدلة السعوديين وأن خطة توظيف خريجي الصيدلة ستبدأ “خلال شهر من الآن”.

وقالت وزارة الصحة، حينها، إن عدد الصيدليات الحاصلة على ترخيص نهائي في جميع مناطق السعودية بلغ 8665 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد الصيادلة المرخصين العاملين في المنشآت الصيدلية والمؤسسات الصحية الخاصة 24265 صيدلياً.

ويستحوذ الأجانب على نحو 93.1 بالمئة من إجمالي العاملين في المنشآت الصيدلانية بواقع 22602 موظف، فيما يشكل السعوديون 6.9 بالمئة فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بواقع 1663 صيدلياً.

وتوقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أواخر 2018 ارتفاع عدد الصيادلة السعوديين خلال خمس سنوات (من 2018 حتى 2022) بنسبة 149 بالمئة عن الأرقام الحالية بواقع 12377 صيدلياً من الجنسين سيتم تخريجهم من الجامعات السعودية، بواقع 6668 من الإناث و5709 ذكور.