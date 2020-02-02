عاجل : بغارة لطيران التحالف العربي ...مقتل "رئيس هيئة الاركان العامة ومحافظي الجوف والمحويت"..."صور اولية"

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عدن - ياسمين التهامي - قالت انباء شبه مؤكدة ان عدد من قيادات مليشيات الحوثيين لقو مصرعهم مساء اليوم بغارة جوية في الجوف.

وحسب المصادر ان رئيس هيئة الاركان العامة ومحافظ الجوف والمحويت المعينيين لقو مصرعهم بغارة جوية لطيران التحالف في منطقة صفر الحنايا القريبة من منطقتة المتون بمحافظة الجوف.

وحتي اللحظة لم يصدر تعليق من أي جهة رسمية.

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