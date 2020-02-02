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عدن - ياسمين التهامي - عبده الحوثي يسطو على 10 الف لبنة (حديقة) بمساحة 10 الف لبنة في إب

بعد تمكنهم من بيع معظم أراضي الدولة والاقاف في محافظة اب

وجه عبده الحوثي ميليشياته بالاستيلاء على حديقة الحيوانات والمتنفس الوحيد لابناء محافظة اب والبالغة مساحتها 10 الف قصبة منها 3 كيلو على الخط الرئيسي حيث تبلغ سعر القصبة 20 مليون ريال

وتفيد مصادر مطلعة ان عبده الحوثي يعتزم بيع جزء منها للمشرفين

والاستيلاء على المبلغ المالية.. عملية الاستيلاء جاءت بعد محاولات حثيثة لقيادات المليشيات خلال الفترة الماضية للسيطرة والبسط على الحديقة الا انها كانت تفشل. جديد اب برس : Advertisements بيد ان إتمام عمليات البيع والبسط جرت باسم المؤسسة الاقتصادية العسكريةلتفادي الغضب الشعبي .

مصادر كشفت ان اعملية البسط تزامنت مع تهديد محافظ المحافظة بالتغيير في حال معارضته لهذا البسط .

الجدير بالذكر ان قيادات حوثية سبق وفشلت في السطو وبيع ارضية السوق المركزي التابع لنادي شعب اب بعد ان تذرعت ان إيجاره 80 مليون في السنة

وايضا ملعب نادي الاتحاد واحد اسواق القات.

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