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طريقة جديدة لقياس السكر في الدم بدون وخز الإبر

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عدن - ياسمين التهامي - طريقة جديدة لقياس السكر في الدم بدون وخز الإبر

كشفت شركة سامسونج عن طريقة جديدة لمساعدة مرضى السكري في قياس مستوى الجلوكوز في الدم من دون الحاجة إلى وخز الإبر.

واعتمدت  هذا النظام على استخدام الليزر لتحديد مستوى الجلوكوز في الدم من خلال عملية التحليل الطيفي للجلد.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وينتظر مرضى السكري أن تطرح سامسونج للبيع جهازا يقيس السكري من دون استخدم إبر الوخز، حيث أن  مسألة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم  بدون وخز الإبر ظلت موضوع نقاش كبير على مدار عقود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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