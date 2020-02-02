شكرا لقرائتكم خبر عن «القتل» مصير شاب راود خالته عن نفسها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مصر جريمة قتل، ضحيتها شاب، على يد خالته وزوجها، وذلك بعدما راود الأولى عن نفسها، وحاول إقامة علاقة غير شرعية معها.

وكشفت تحريات الشرطة، أن خالة القتيل وزوجها استدرجاه وقتلاه انتقاما للشرف.

جديد اب برس :

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وأقر الزوجان بارتكابهما الواقعة، حيث حاول المجني عليه إقامة علاقة غير شرعية مع خالته، أكثر من مرة ورفضت لذلك.

وفور علم الزوج بذلك من زوجته طلب منها استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله، قتلاه بوضع منشفة مبللة بالماء على وجهه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، وألقى الجثة في الشارع.