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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدام حسين يثير رعب وهلع السلطات الكويتية من جديد بعد قدومه من اليمن .. وإعلان رسمي بشأنه يسبب صدمة كبيرة ..(تفاصيل صادمة )

منعت الكويت، دخول مدرب الجودو اليمني صدام حسين بن حازب، أراضيها وهو ما أثار ضجة بعد القول أن اسمه سبب منعه من الدخول.

فيما كشف أمين صندوق اتحاد الجودو الكويتي يوسف دلي، أن ما تردد عن عدم منح تأشيرة دخول لمدرب الجودو اليمني صدام حسين بن حازب بسبب اسمه المطابق لاسم "الطاغية" صدام حسين «غير صحيح»، وأن الأمر يتعلق بعدم وجود صلاحية في جوازه لأكثر من ستة أشهر، وهو شرط أساسي للحصول على التأشيرة معمول به في كل دول العالم، حسب صحيفة الرأى.



وكان يفترض أن يرافق بن حازب مدرب نادي ثمر الرياضي من مديرية لبعوس في يافع بمحافظة لحج في اليمن، فريقه الذي يصل إلى البلاد مساء اليوم، للمشاركة في البطولة العربية للجودو.

وأفادت معلومات بأن مسؤولاً في الاتحاد الكويتي للجودو قدّم اعتذاره عن عدم منح الجهات المعنية تأشيرة الدخول للمدرب، فيما تمت الموافقة على منح بقية أفراد الفريق تأشيرات الدخول.

وفي حين عبّر المدرب اليمني عن استيائه من عدم منحه تأشيرة «بسبب اسمه»، نفى دلي ما أثير من إشاعات في شأن منعه بسبب اسمه أو ارتباطه بجماعة الحوثيين المتمردة في اليمن، مؤكداً أن الأمر يتعلق بصلاحية جوازه.

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