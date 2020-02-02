شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة ..قطر تقهر الملك سلمان وتحرج الرئيس هادي وقوات التحالف بخطوة رهيبة قلبت الامور راسا على عقب في جبهة مأرب وجعلت سلطان العرادة يطير فرحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ..قطر تقهر الملك سلمان وتحرج الرئيس هادي وقوات التحالف بخطوة رهيبة قلبت الامور راسا على عقب في جبهة مأرب وجعلت سلطان العرادة يطير فرحا

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كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة ..قطر تقهر الملك سلمان وتحرج الرئيس هادي وقوات التحالف بخطوة رهيبة قلبت الامور راسا على عقب في جبهة مأرب وجعلت سلطان العرادة يطير فرحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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