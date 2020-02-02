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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..السعودية توجه ضربة ساحقة للرئيس هادي وتسحب منه كل الصلاحيات وتمنعه من الحديث عن هذا القرار الخطير الذي اصدرته السلطات السعودية بشكل رسمي

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