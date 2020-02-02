شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الجيش اليمني يقصم ظهر الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويعلن تمرده ورفض تنفيذ الاوامر في جبهة نهم, والسبب..مفاجأة مرعبة صدمت كل الجنود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الجيش اليمني يقصم ظهر الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويعلن تمرده ورفض تنفيذ الاوامر في جبهة نهم, والسبب..مفاجأة مرعبة صدمت كل الجنود

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..الجيش اليمني يقصم ظهر الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويعلن تمرده ورفض تنفيذ الاوامر في جبهة نهم, والسبب..مفاجأة مرعبة صدمت كل الجنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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