شكرا لمتابعة خبر عن وردنا قبل قليل ..ضربة ساحقة لكتيبة يقودها ابو علي الحاكم وطيار سعودي يباغتهم ويحولهم إلى شواية على الفحم....والتكبيرات تعلو في جبهة نهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل ..ضربة ساحقة لكتيبة يقودها ابو علي الحاكم وطيار سعودي يباغتهم ويحولهم إلى شواية على الفحم....والتكبيرات تعلو في جبهة نهم



كشف المراسل الحربي السعودي سليمان الدوسري، عن فيديو لطيار سعودي حول حوثيون على متن عربة عسكرية إلى جثث متفحمة في نهم شرقي صنعاء. وقال الدوسري في تغريدة على تويتر : "‏ببساطة هذا ما يحدث للميلشيات الارهابية الحوثية في جبهة ‎نهم شرق ‎صنعاء". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: في غاية الخطورة ..قطر تقهر الملك سلمان وتحرج الرئيس هادي وقوات التحالف بخطوة رهيبة قلبت الامور راسا على عقب في جبهة مأرب وجعلت سلطان العرادة يطير فرحا ورد للتو..السعودية توجه ضربة ساحقة للرئيس هادي وتسحب منه كل الصلاحيات وتمنعه من الحديث عن هذا القرار الخطير الذي اصدرته السلطات السعودية بشكل رسمي صدام حسين يثير رعب وهلع السلطات الكويتية من جديد بعد قدومه من اليمن .. وإعلان رسمي بشأنه يسبب صدمة كبيرة ..(تفاصيل صادمة ) وردنا قبل قليل ..ضربة ساحقة لكتيبة يقودها ابو علي الحاكم وطيار سعودي يباغتهم ويحولهم إلى شواية على الفحم....والتكبيرات تعلو في جبهة نهم Advertisements عـــــاجل .. مرسوم ملكي من الملك سلمان بالقبض على " محمد " بعد ارتكابة جريمة قتل مروعة..ومحمد بن نائف يجن جنونه .. شاهد (صورة) شقيق زعيم الحوثيين ''عبدالخالق الحوثي'' يظهر من جديد ويكشف عن دور الوية الحرس الجمهوري في اسقاط جبهات نهم ومارب والجوف عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يستعرضون عدد غنائمهم من مئات المدرعات والاليات بجبهة ''نهم''.. صور حصرية شاهد... المتجنس الإماراتي وسيم يوسف يغني ويرقص الراب...فيديو صادم خبر صادم قصم ظهر الحوثيين..ابو علي الحاكم يقع في الاسر بعد سقوطه من جبال الساقية..وقائد المنطقة العسكرية يعلن رسميا عدد القتلى والاسرى في صفوف الحوثيين وأضاف: "عربة محملة بأفراد لشـن هجوم معادي على قوات الشرعيه اليمنية ولكـن طيار ‎سعودي بطل حولهم إلى شواية على الفحم بعد استهداف دقيق". ببساطه هذا ما يحدث للميلشيات الارهابيه الحوثية في جبهة نهم شرق صنعاء عربه محمله بأفراد لشـن هجوم معادي على قوات الشرعيه اليمنية ولكـن طيار سعودي بطل حولهم الى شواية على الفحم بعد استهداف دقيق بيض الله وجهه ....(تم تغطية الجثث).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا قبل قليل ..ضربة ساحقة لكتيبة يقودها ابو علي الحاكم وطيار سعودي يباغتهم ويحولهم إلى شواية على الفحم....والتكبيرات تعلو في جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.