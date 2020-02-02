وزارة الصحة تنفي تسجيل إصابات بوباء كورونا في اليمن

نفت وزارة الصحة اليمنية، تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بوباء كورونا، في البلاد.



وقال بيان للوزارة بأنها اتخذت منذ اليوم الأول لإعلان انتشار وباء كورونا في الصين، الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع أي حالة مصابة أو مشتبه بها.



ونفت الوزارة وصول مواطنين يمنيين من الصين إلى مطار عدن الدولي عبر السودان، موضحة أنه "بموجب البيانات المتوفرة من المختصين بالمطار، فإن الطائرة التي وصلت إلى مطار عدن جميع ركابها من الخرطوم ومن دول لم يتم فيها الإعلان عن وجود حالات مشتبهه".



وقالت الوزارة أنها قامت بتزويد "مكتب وعيادة الحجر الصحي في مطار عدن وبقية المنافذ بالأجهزة اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتخصيص مكان للحجر الصحي للحالات المصابة والمشتبه بها، وتجهيز فريق طوارئ وغرفة عمليات استلام البلاغات على مدار الساعة".



وكانت مصادر إعلامية تحدثت السبت، عن وصول 95 شخصاً إلى مطار عدن قادمين من الصين مؤخراً بينهم ثلاث حالات مشتبه إصابتها بالمرض.



وانتشر الوباء القاتل في الصين ومنه إلى عدة دول في العالم وسجلت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة الفيروس حتى الآن.





