شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تباغت مليشيا الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باغتت القوات اليمنية المشتركة، مساء السبت، مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المليشيا الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها لتنفيذ محاولات تسلل الى مناطق استراتيجية في محيط مدينة الدريهمي.

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واشار الى أن وحدات من اللواءين الثاني حراس الجمهورية والثالث عمالقة باغتت عناصر المليشيا فور انتشارها لتنفيذ التسللات ما أربكها وشل حركتها.

ولفت الاعلام العسكري الى أن محاولات التسلل انتهت بهزيمة ساحقة تضاف إلى سلسلة هزائم مليشيا الحوثي في جبهات الساحل الغربي.

وتشهد المحافظة إشتباكات متقطعة بين القوات المشتركة والمليشيا، التي تواصل خروقها لاتفاق ستوكهولم، على الرغم من إعلان الحكومة اليمنية الانسحاب منه.