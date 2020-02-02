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صقور التحالف تقصف أهدافاً تابعة لمليشيات الحوثي في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

صقور التحالف تقصف أهدافاً تابعة لمليشيات الحوثي في الجوف

الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر محلية، اليوم، أن مقاتلات التحالف العربي، قصفت أهدافاً تابعة لمليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

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وقالت المصادر، إن طيران التحالف استهدف آليات عسكرية للحوثيين، في مديرية المتون، بالتزامن مع غارات أخرى على تجمعات للمليشيا في مديرية خب والشعف.

 

وفي وقت سابق شنت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة ، سلسلة غارات جوية، نتج عنها تدمير 10 آليات قتالية بينها دبابة، ومصرع عديد من العناصر الحوثية.

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