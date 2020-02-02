شكرا لبحثكم عن خبر تدابير يمنية لمواجهة مخاطر محتملة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت الحكومة اليمنية اليوم الأحد سلسلة إجراءات احترازية للحد من ظهور فيروس كورونا.

وشملت التدابير المتخذة استعدادات في مطاري عدن وسيئون الدوليين ومينائي عدن والمكلا بحضرموت وغيرها من المنافذ البرية في شحن بمحافظة المهرة وحضرموت من خلال تعزيزها بالأجهزة والمستلزمات الفنية والطبية المخصصة لفحص المسافرين وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة وخصوصاً القادمين من الصين ودول شرق آسيا والدول التي انتشر فيها المرض.

وجاء إقرار التدابير خلال اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب ونائب وزير النقل ناصر الشريف وبحضور عدد من المعنيين في وزارة الصحة والنقل والمطارات والموانئ وممثلي المنظمات الدولية.

وتضمنت الاجراءات أيضًا، إنشاء حجر صحي أولي في عدن، وإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ بهذا الخصوص.

Advertisements

واستعرض القائم بأعمال مدير مطار عدن العمري، الخطوات الاحترازية الأولية في المطار بخصوص وصول المسافرين القادمين من الصين ودول شرق آسيا والدول التي سجلت حالات مصابة بالمرض.

وأكد العمري حاجة مطار عدن للدعم الفني بأجهزة ومعدات لإجراء الفحوصات اللازمة للمسافرين واتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جهته طالب وزير الصحة في الحكومة ناصر باعوم منظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات اللازمة للفرق وبعثات المنظمات الاممية والدولية القادمين عبر مطار صنعاء وعمل الفحوصات اللازمة لتفادي انتقال أي عدوى الى الداخل.

ووجه الوزير مدراء عموم القطاع الصحي في المنافذ البرية والجوية والبحرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة تداعيات وباء كورونا وفحص القادمين من مناطق انتشاره.

وشملت توجيهات الوزير برفع الجاهزية القصوى في المشافي والمراكز الطبية والاستعداد التام لأي طارئ.