شكرا لبحثكم عن خبر توزيع حقيبة مدرسية لطلاب مدرسة14اكتوبر بالتحيتا الساحلية غربي اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بدعم من المانحين عبر منظمة اليونسيف وبرعاية كريمة من محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر والجهود الحثيثة والمتابعة من قبل مدير عام مديرية التحيتا الأستاذ حين هنبيق ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ / ابراهيم أجعش تم صباح اليوم توزيع الحقيبة المدرسية لطلاب مدرسة 14 أكتوبر بمنطقة الغويرق التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وتأتي هذه الخطوة إستمراراً للجهود المتواصلة لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والتي تبذلها من جهتها لتعزيز سير العملية التعليمية في مديرية التحيتا بشكل أفضل يضمن إنتاج جيل واعي متسلح بالعلم والمعرفة خاصة وأن مثل هذه الخطوات تسهم في تجاوز العقبات التي من شأنها قد تنعكس سلباً على مخرجات التعليم.
الجدير ذكره هو إستمرار مضاعفة جهود السلطة المحلية للمحافظة والهادفة إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع العمل فيها لتوفير الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة في المحافظة.
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