شكرا لبحثكم عن خبر برئاسة العميد الحسني: آداب جامعة عدن تقر البدء بدورات كفاءة اللغة العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عدن اجتماعها الدوري صباح اليوم الأحد برئاسة عميد الكلية د.جمال الحسني وحضور نائب العميد لدراسات العليا د.هيفا مكاوي، ونائب العميد للشؤون التطبيق العلمي وخدمة المجتمع د.رضية باصمد.

وناقشت عددا من القضايا المدرجة في جدول اعمال الاجتماع، ومنها موضوع الكفاءة لطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

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وأكد الاجتماع اهمية تفعيل دورات الكفاءة التابعة لقسم اللغة العربية في كلية الآداب بناء على قرار أ.د.الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن رقم (44) بتاريخ 6/2/2019، الذي أكد بالفقرة الخامسة على أن تكون دورة الكفاءة تابعه لقسم اللغة العربية.

وأقرت اللجنة أن تبدأ دورات الكفاءة لطلاب الدراسات العليا (الماجستير و الدكتوراه) في شهر مارس القادم.

عبدالسلام عارف حب