شكرا لبحثكم عن خبر بعد الإمارات.. كورونا يطال الهند والفلبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعدما كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، إصابة أفراد أسرة صينية متواجدين على أراضيها، بفيروس "كورونا"، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، أعلنت كل من الهند والفلبين، الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لديها.

في التفاصيل، أكدت الحكومة الهندية في بيان أن حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا ظهرت في كيرالا بجنوب البلاد.

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وأضاف البيان أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس، وأن حالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى.

وفي الفلبين، أكد مسؤولون في قطاع الصحة ظهور أول حالة إصابة بالفيروس، حيث قال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه في مؤتمر صحافي إن الفحوص أكدت إصابة صينية تبلغ من العمر 38 عاما، وجاءت من مدينة ووهان بالصين يوم 21 يناير، حسبما نقلت "رويترز".

كما أشار دوكيه إلى أن المريضة المعزولة داخل مستشفى حكومي لا تظهر عليها أعراض المرض حاليا.