شكرا لمتابعة خبر عن تغييرات واسعة للقيادات العسكرية في محافظة الجوف ومأرب وتوقعات بعودة ضباط الرئيس الراحل صالح إلى الواجهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مسؤول يمني : يكشف عن زيارة سليماني لليمن قبل مقتله وعلى التخطيط الخطير لهذه المعركة مدير مطار عدن الدولي .. يكشف حقيقة وصول 95 مسافراً يمني من الصين سياسي جنوبي : يفجر مفاجاة من مدويه .. قوى بالشرعية تسعى لاستمرار الحرب.. وإفشال اتفاق الرياض مستجدات عاجلة في سير المعارك شرق العاصمة صنعاء .. قوات الجيش تقلب الموازين تقطع خط إمدادالحوثيين وتحقق انتصارا جديدا على مواقع استراتجيه(تطوارت ساخنة)

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