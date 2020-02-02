شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : آخر ..مستجدات معركة نهم اليوم , الجيش الوطني يشن هجوم كاسح ويسيطر على مواقع استراتيجية جديدة "احصائيات وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 07:23 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شنت قوات الشرعية اليوم الاحد هجوما كبيرا على عدد من المواقع المهمة والكبيرة في جبهة نهم شمال محافظة مأرب بعد أن استطاعت أن تسيطر عليها جماعة الحوثي في عملية ماتسمى البنيان المرصوص.

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وذكر مصدر عسكري أن افراد اللواء الثالث مشاة جبلي بجبهة نهم استطاع اليوم السيطرة على موقع “قرن عقيب” الاستراتيجي وهو موقع مهم وكبير ومحاذ لجبل يام الذي يعتبر أيضًا من أهم المواقع التي تسعى قوات الشرعية إلى استعادته مجددا من القوات الحوثية.

وتأتي أهمية السيطرة على جبال عيقب كونها تعد خط إمداد مهم للمليشيات.

هذا ويجدر الإشارة إلى أن أغلب مواقع الشرعية في نهم وفرضة نهم ومفرق الجوف قد سقطت منذ أيام بيد الجماعة الحوثية في عملية عسكرية واسعة للحوثي أطلق عليها عملية البنيان المرصوص.

وتتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، وبين المليشيات الانقلابية.

