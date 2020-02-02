شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : استنفار امني في صنعاء , وحملة اعتقالات بحق فرقة القناصة التابعة لنظام الرئيس السابق على صالح , ورعب وقلق يطارد اركان دولة الانقلاب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 08:10 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت صحيفة الوطن السعودية، عن قرار سري لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بالقبض على جميع القناصين بالجيش اليمني في النظام السابق.

وأرجعت الصحيفة في تقرير، القرار إلى تخوف قادة المليشيا الإرهابية، من تكرار تجربة قناص صنعاء في 2017.

ونقلت عن مصدرها قوله إن القرار السري أصدرته القيادات الحوثية لإحضار كافة القناصين بشكل عاجل لأسباب متعددة أبرزها الاستفادة من خبراتهم، وضمان السيطرة عليهم من أي أعمال أو مهام يخططون لها داخل أماكن سيطرة المليشيا الإرهابية، إلى جانب الخوف من انضمامهم لأي أعمال تهدد الحوثيين في صنعاء وغيرها.

Advertisements

ولفت المصدر إلى أن ما يسمى الأمن السري مارس مهامه في القبض على كل الأشخاص الذين كانوا يمارسون أعمال القنص أو لديهم خبرات بالقنص.

وأوضحت أن المليشيا اقتادتهم إلى سجون سرية في العاصمة صنعاء استعدادا لعقد جلسات معهم تتعلق بمنعهم من مغادرة مواقعهم تجاه أي محافظة، إلا بتصريح وإذن مسبق، إلى جانب منعهم من السفر للخارج، وفرض الرقابة عليهم.

وأضافت أن الحوثيين يعيشون قلقاً متزايدا وعدم ثقة، ما يجعلهم يصدرون قرارات وتوجيهات يومية تعكس شعورهم الدائم بأن سقوطهم قادم لا محالة.

وأشارت الصحيفة إلى تجربة "قناص صنعاء"، الذي ظهر في منتصف العام 2017، مؤكدة أنه أحدث موجة خوف داخل صفوف الحوثيين، بعد أن نجح في اختراقهم وإسقاط قيادات كبيرة منهم في الميدان.

ونوهت بأن خوف الحوثيين من قناص صنعاء، دفع قياداتهم لعدم الخروج إلا في المساء أو بحالات الضرورة القصوى .

