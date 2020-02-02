شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : ظهور مفاجئ ,ل شقيق زعيم الانقلاب ,عبدالخالق بدرالدين الحوثي، والمفاجئ اكثر, تصريحاته عن معركة نهم وسقوط 18 لواء عسكري تابع الجيش الوطني !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 08:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ظهر شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ما يسمى المنطقة المركزية اللواء عبدالخالق بدرالدين الحوثي، في تصريح جديد بعد تداول الكثير من وسائل الاعلام عن مقتله.

تصريح اللواء الحوثي، تضمن المدة الزمنية التي تم فيها السيطرة على جبهات نهم ومارب والجوف، مشيرا الى ان المدة كانت ستة أيام فقط.

الحوثي أكد سقوط 18 لواء عسكري تابع لقوات الشرعية والإصلاح، وقال لم نسمع بسقوط هذا العدد من الالوية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقدم اللواء الحوثي شكره لأبناء المناطق التي تم السيطرة عليها وأيضا لقوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مؤكدا انه قاموا بأعمال بطولية وأداء متميز.



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