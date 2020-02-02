شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الكشف عن الضابط الذي يلعب دور المنسق بين ابوظبي وصنعاء , وهو مهندس اسقاط صنعاء بيد الحوثي وضباط الارتباط بين الحوثي وعيال زايد"الاسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 07:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اتهم مدير قناة بلقيس الفضائية أحمد الزرقة رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء حمود الصوفي المقيم حاليا في ابوظبي بالعمل كضابط إرتباط بين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والإمارات. أقرأ أيضا : وردنا الآن : توتر و تمرد في الجيش اليمني ورفض تنفيذ الاوامر من قبل الجنود المرابطين في جبهة نهم , والسبب..مفاجأة مرعبة !! Advertisements وجاء اتهام الزرقة ردا ضمنيا على كتابات صحفيين مقريبن من الصوفي ومحسوبين على الإمارات تتهم محافظي مأرب والجوف بفتح قنوات اتصال مع الحوثيبن وآجراء مفاوضات بين الجانبين في صنعاء في إعادة موجهة لمزاعم قيادات حوثية. وقال الزرقة في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر مساء أمس السبت تابعها الحرف 28‏ إن "حمود الصوفي أحد مهندسي إسقاط صنعاء وتسليم جهاز الأمن السياسي للمليشيا، يقوم اليوم بالعمل كأحد ضباط الارتباط بين الحوثي وعيال زايد ".



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كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل : الكشف عن الضابط الذي يلعب دور المنسق بين ابوظبي وصنعاء , وهو مهندس اسقاط صنعاء بيد الحوثي وضباط الارتباط بين الحوثي وعيال زايد"الاسم وتفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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