شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الجيش الوطني تتعرض لهجوم عنيف وطيران التحالف يتدخل ..."شاهد جثث متفحمة ومشاهد مخيفة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ببساطه هذا ما يحدث للميلشيات الارهابيه الحوثية في جبهة نهم شرق صنعاء عربه محمله بأفراد لشـن هجوم معادي على قوات الشرعيه اليمنية ولكـن طيار سعودي بطل حولهم الى شواية على الفحم بعد استهداف دقيق بيض الله وجهه ....(تم تغطية الجثث)

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