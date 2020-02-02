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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحكومة الشرعية تفاجئ الجميع وأعلن رسميا موقفها من مفاوضات بين محافظ مارب والحوثيين ..."بيان"

نفت الحكومة اليمنية الانباء المتداولة عن اجراء محادثات او لقائات من قبل محافظة مأرب او اي محافظة محررة مع مليشيات الحوثيين في صنعاء . وقال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر" رصدها محرر جهينة يمنننفي جملة وتفصيلاً الأكاذيب التي تروج لها عدد من وسائل الإعلام الحوثية عن عقد لقاءات أو محادثات أو وساطات مباشرة او عبر وسطاء بين قيادة محافظ محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" بهدف اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية. جديد اب برس : Advertisements واضاف، منذ انقلابها على الدولة قتلت المليشيا الحوثية وشردت مئات الآلاف من اليمنيين وما زال في معتقلاتها الآلاف،ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يتم خيانة دماء الشهداء الأبرار الذين بذلوا ارواحهم رخيصة لاستعادة الدولة والجمهورية ومن اجل عزة وكرامة اليمنيين. واشار، الوفد الحكومي المفاوض هو المخول بملف الحوار مع المليشيا الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسي للازمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث، أما جبهات القتال في مأرب والجوف والبيضاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا فلديها لغتها الخاصة في الحوار التي تفهمها المليشيا جيدا. ونوه، نكرر تنبيه وسائل الاعلام للتحلي بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الوقوع ضحية الشائعات التي تروجها المليشيا الحوثية حول جبهات نهم ومأرب والجوف بالتزامن مع المعارك والانتصارات الذي يحققها الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء بالسعودية. وكان ناشطون وصحفيين يمنيين قد كشفوا عن لقاءات سرية تجريها قيادة محافظتي مأرب والجوف مع مليشيات الحوثيين من اجل توقف هم عن الزحف على مراكز المحافظة وهذا ما نفذته الحكومة اليمنية.

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