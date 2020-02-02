شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية بقناة الجزيرة تستدرج قيادي حوثي وتجعله يعترف "باسم الدولة" التي توسطت لمنع دخولهم محافظة "مأرب"..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي الحوثي وعضو المكتب السياسي للميلشيا المدعو محمد البخيتي، “أنه تم إيقاف عملية دخول محافظة مأرب، بوساطة دولة عربية”.

وبحسب متابعة (أحداث نت)، لمقابلته في قناة الجزيرة، سألت المذيعة ليلى الشيخلي عن اسم الدولة العربية التي زعم بأنها توسطت لمنع دخولهم إلى مأرب.

وأكد البخيتي في إجابته أنها دولة تخشى على حزب الإصلاح وجهودها مشكورة، في إشارة إلى دولة قطر.

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وأضاف ”عندما اقتربت (ما أسماها) قوات الجيش واللجان؛ (في اشارة إلى مسلحي المليشيا) من مدينة مأرب تدخلت دولة عربية في خط الوساطة ونشيد بجهود هذه الدولة.

مراقبون أكدواأن تصريح البخيتي يأتي في إطار الدس والوقيعة التي يسعى الحوثيون لزرعها في أوساط مكونات الشرعية لشق الصف الجمهوري وتسهيل ابتلاعه من قبل مليشيا الانقلاب.

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