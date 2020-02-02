شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تظهر بإطلالة جريئة وتقبل زوجها في موقع أثري (صورة+فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعودية تظهر بإطلالة جريئة وتقبل زوجها في موقع أثري (صورة+فيديو)
في خطوة غير مألوفة للمجتمع السعودي، نشرت الناشطة فوز العتيبي صورة جريئة مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، وأعقبتها بمقطع فيديو قصير ما عرضها لهجوم عنيف من متابعيها.
جديد اب برس :
وأظهرت الصورة التي نشرتها الناشطة السعودية، فوز العتيبي عبر حسابها في موقع "تويتر"، ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، كشف من جسدها أكثر مما ستر، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.
وعلقت فوز قائلة: "حبيت أشاركم هالصورة عشانكم فقدتوني وطلبتوا أرجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي أخفف أو أمتنع عن مشاركتكم
وقد لاقت فوز انتقادات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه "خدش للحياء العام وعدم احترام عادات السعوديين".
كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تظهر بإطلالة جريئة وتقبل زوجها في موقع أثري (صورة+فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.