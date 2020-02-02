شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال يُصدم بزوجته العارية أمام موظفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجئ رجل أعمال أجنبي، يمتلك شركة بلبنان، بانتشار صور لزوجته وهي عارية الصدر وخادشة للحياء بين موظفين شركته؛ ليتبين أن الصور انتشرت نتيجة لخلاف بينه وبين موظف بالشركة.

وبدأت صور زوجة رجل الأعمال وهي عارية تُرسل له على بريده الإلكتروني بعد أيام من فصل الموظف المذكور، وبعد ذلك انتشرت الصور على موقع «تويتر» من حساب حديث الإنشاء به موظفين الشركة فقط.

جديد اب برس :

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وكشفت تحقيقات السلطات اللبنانية، أنّ حساب «توتير» تمّ تفعيله من رقم هاتف يعود لأحد الموظفين، فيما أكد زملائه أنه صرّح أمام أحدهم بعد خلافه مع صاحب الشركة بأنّ بحوزته صورا ثمنها مليون دولار أمريكي عن المدعي وزوجته.

كما تبين أن موظف آخر هو من وضع نظام المعلوماتية في الشركة ويعلم تفاصيلها وكان لديه صلاحية الدخول الى البريد الإلكتروني للموظفين ويملك رمز الدخول الى بريد المدعي.

ووجه قاض التحقيق، اتهامًا للمدعى عليه الأول بإرسال صور خاصة لزوجة المدعي إلى عائلته وموظفيه بهدف جلب منفعة لنفسه، وتهمة التشهير للآخر.