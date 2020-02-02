شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خبر صادم لكل اليمنيين ...وفد من مارب يصل العاصمة صنعاء للتفاوض مع الحوثيين ..."لن تصدق من هم أعضاء الوفد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في خبر صادم لكل اليمنيين ...وفد من مارب يصل العاصمة صنعاء للتفاوض مع الحوثيين ..."لن تصدق من هم أعضاء الوفد"

كشف الصحفي جلال الشرعبي عن مفاوضات يجريها محافظي مأرب والجوف المعينان من قبل الحكومة الشرعية اللواء سلطان العرادة واللواء أمين العكيمي مع الحوثيين تضمن عدم تقدمهم نحو مأرب. وقال الصحفي الشرعبي، إن محافظ مأرب " أوفد مبعوثَين للقاء قيادات للحوثيين بصنعاء للتفاوض وصياغة اتفاق يضمن عدم تقدم الحوثيين لمدينة مأرب". جديد اب برس : Advertisements وأضاف الشرعبي في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بتويتر أن " المبعوثين عقدا ثلاثة لقاءات حتى الآن في مقر تم تجهيزه فنياً في شارع حده خلف نادي هاواي". وبحسب الصحافي الشرعبي فإن المفاوضات تجري بعلم الرئاسة اليمنية بالمفاوضات بين محافظي الجوف ومأرب والحوثيين، مضيفا أن المعلومات التي أوردها مؤكدة وليست مناكفات او مناورات للمزايدة. وسبق ذلك ذكر الشرعبي أن " أنباء عن مفاوضات غير معلنة بين الحوثيين ومحافظ الجوف أمين العكيمي"، وقال إن " نجل العكيمي العميد حميد أمين العكيمي قائد اللواء 155 مشاة وصل اليوم – 29 – يناير، إلى - صنعاء وانزل في فندق تاج سبأ وغداً – الـ30 من يناير يلتقي قيادات حوثية للبدء بالتفاوض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : في خبر صادم لكل اليمنيين ...وفد من مارب يصل العاصمة صنعاء للتفاوض مع الحوثيين ..."لن تصدق من هم أعضاء الوفد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.