شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صحيفة سبق تكشف هول المفاجئة الأخلاقية المرعبة التي افاقت عليها السعودية ..مساج للحريم ومقاطع إباحية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطاح "البحث الجنائي" بمحافظة الطائف، بوافد عربي، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حساباً تحت ذلك المسمى على موقع "سناب شات".

وشكل وقع النباء صدمة للمجتمع السعودي المحافظ والملتزم بتديته وعادته وتقاليده .

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وجاء الإيقاع بالمتهم من خلال كمين محكم أعدّته فرقة بحثية، سقطَ من خلالها في قبضتهم، وأحيل للجهة المختصة بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقالت مصادر لـ"سبق": توفرت معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف عن ذلك الوافد الذي خصص حساباً له على موقع السناب شات تحت مسمى "مساج للحريم فقط بالطائف" يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين، ويستهدف النساء تحديداً، موهماً كل من يتابعه أن تلك المقاطع الكاذبة التي يعرضها يلتقطها تصويراً من جلسات مساج ينفذها بنفسه.

وأضافت المصادر: يطلب من الضحايا التواصل معه عبر محادثات السناب شات، والاتفاق على الجلسات، محدداً إحدى بنايات الشقق المفروشة للاستئجار بها ثم حضوره، أو الحضور لدى من يطلبه.

وأردفت المصادر: عثرت الجهات الأمنية بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له من خلال عرضها على حسابه المخصص، متوقعاً قبول مثل هذه الأعمال المنافية التي تعد مخالفات يعاقَب عليها نظاماً.