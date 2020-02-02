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صنعاء - ياسمين الخيامي - شقيق زعيم الحوثيين ''عبدالخالق الحوثي'' يظهر من جديد ويكشف عن دور الوية الحرس الجمهوري في اسقاط جبهات نهم ومارب والجوف

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شقيق زعيم الحوثيين ''عبدالخالق الحوثي'' يظهر من جديد ويكشف عن دور الوية الحرس الجمهوري في اسقاط جبهات نهم ومارب والجوف Advertisements عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يستعرضون عدد غنائمهم من مئات المدرعات والاليات بجبهة ''نهم''.. صور حصرية شاهد... المتجنس الإماراتي وسيم يوسف يغني ويرقص الراب...فيديو صادم خبر صادم قصم ظهر الحوثيين..ابو علي الحاكم يقع في الاسر بعد سقوطه من جبال الساقية..وقائد المنطقة العسكرية يعلن رسميا عدد القتلى والاسرى في صفوف الحوثيينtyle="text-align: justify;">ظهر شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ما يسمى المنطقة المركزية اللواء عبدالخالق بدرالدين الحوثي، في تصريح جديد بعد تداول الكثير من وسائل الاعلام عن مقتله.

تصريح اللواء الحوثي، تضمن المدة الزمنية التي تم فيها السيطرة على جبهات نهم ومارب والجوف، مشيرا الى ان المدة كانت ستة أيام فقط.

الحوثي أكد سقوط 18 لواء عسكري تابع لقوات الشرعية والإصلاح، وقال لم نسمع بسقوط هذا العدد من الالوية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقدم اللواء الحوثي شكره لأبناء المناطق التي تم السيطرة عليها وأيضا لقوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مؤكدا انه قاموا بأعمال بطولية وأداء متميز.

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