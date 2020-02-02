شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يستعرضون عدد غنائمهم من مئات المدرعات والاليات بجبهة ''نهم''.. صور حصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يستعرضون عدد غنائمهم من مئات المدرعات والاليات بجبهة ''نهم''.. صور حصرية

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عن تمكن مقاتليهم من اغتنام وتدمير المئات من المدرعات والاليات العسكرية خلال معارك اسقاطهم لجبهة نهم والمنطقة العسكرية السابعة قبل أيام.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شقيق زعيم الحوثيين ''عبدالخالق الحوثي'' يظهر من جديد ويكشف عن دور الوية الحرس الجمهوري في اسقاط جبهات نهم ومارب والجوف

Advertisements

عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يستعرضون عدد غنائمهم من مئات المدرعات والاليات بجبهة ''نهم''.. صور حصرية

شاهد... المتجنس الإماراتي وسيم يوسف يغني ويرقص الراب...فيديو صادم

خبر صادم قصم ظهر الحوثيين..ابو علي الحاكم يقع في الاسر بعد سقوطه من جبال الساقية..وقائد المنطقة العسكرية يعلن رسميا عدد القتلى والاسرى في صفوف الحوثيين

و تأكيد سريع ان مقاتلي جماعته اغتنموا أكثر من ٤٠٠ مدرعة عسكرية وأعادوا تفعيل واستخدام الكثير منها والتوجه بها جبهاتهم ومواصلة معاركهم في مأرب الجوف التي زعم ان مركزها الحزم أصبح منطقة مواجهة وتحت النيران والحصار من قبل مسلحي جماعته، في حين زعمت قناة المسيرة التابعة للحوثيين ان مقاتليها سيطروا أمس الاول أيضا، على مجمع مديرية المتون ومفرق الجوف مأرب ويتواصلون تقدمهم نحوهما.