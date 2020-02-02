مأرب: الإعلان عن تسليم ثلاثة مواقع لإنشاء حدائق عامة

أعلن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، اليوم الأحد، تسليم ثلاثة مواقع لإنشاء حدائق عامة في المدينة؛ بتكلفة بلغت 4 مليون ريال وستمائة ألف دولار، لتأهليها وافتتاحها خلال الفترة القادمة.

وشملت المواقع حي حديقة النصر البالغ مساحتها 47 ألف متر مربع للمستثمر محمد زبين، وموقعي حديقتي إقليم سبأ في شارع الستين بمساحة 23 ألف متر مربع للمستثمر محمد الخضر، والشهيد عبدالرب الشدادي بمساحة 38 ألف متر مربع للمستثمر خاطر عبدالمحسن.

وقال مدير الصندوق "محمد عطيه" إن هذه المشاريع تأتي في إطار المخطط العمراني الحديث للمدينة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المستثمرين سيشرفون على تأهيل الحدائق وفق التصاميم والمخططات والتي تشمل أماكن ترفيهية ورياضية ومنتزهات عامة ومسابح .