شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن مقتل زعيم القاعدة في اليمن في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت قناة “الحدث” التابعة للحالف السعودي بـ”وجود أنباء عن مقتل زعيم “القاعدة” في اليمن قاسم الريمي، في قصف بمسيّرة أميركيّة في مأرب”.

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع عملية “البنيان المرصوص” في نهم الي نفذه ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية.

قاسم يحيى مهدي الريمي ويكنى أبو هريرة الصنعاني (و. 1974 – ) هو قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وعين قائداً لتتنظيم في 16 يونيو 2015، خلفاً لناصر الوحيشي الذي قتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.

تذكر تقارير إعلامية يمنية أن الريمي اختفى فجأة من قريته مطلع تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يظهر ضمن كتائب تنظيم القاعدة في أفغانستان قبل الغزو الأميركي للبلاد، وهناك تعرف على ناصر الوحيشي حيث عملا معا تحت الإدارة المباشرة لأسامة بن لادن.

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رُحل بعدها إلى اليمن، ثم اعتقل وسجن لمدة خمس سنوات إثر اتهامه بالتورط في مخطط لاغتيال السفير الأميركي في صنعاء.

وبحسب الكاتب الأميركي غريغوري جونسون في كتابه “الملاذ الأخير”، فقد سطع نجم قاسم الريمي بسجن صنعاء بفضل خبرته القتالية من جهة، ونشاطه الديني من جهة أخرى، حيث حفظ القرآن وكان يلقي خطبة الجمعة داخل السجن، ويوجه انتقادات للخائن علي عبد الله صالح.

ويقول جونسون إن لدى قاسم أخا معتقلا في معسكر غوانتانامو.

لكن السؤال هنا، ان صح خبر قتل الريمي، هل حقيقتا القوات الامريكية هم قتلوا الريمي ام لا مجرد دعاية انتخاباتية؟ ولماذا لم تنفذ هذه العملية منذ بداية العدوان؟ او هل احترقت ورقة الريمي كـ اسلافه؟