شكرا لبحثكم عن خبر الصين.. الكشف عن دواء تقليدي قد يكون فعالا ضد “كورونا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف علماء من معهد شنغهاي للمواد الطبية التابع لأكاديمية العلوم الصينية ومعهد ووهان لعلم الفيروسات، أن دواء مستخدما في الطب التقليدي الصيني يمكن أن يحد من تكاثر فيروس “كورونا”.

وأوضح العلماء الصينيون أن تركيبة الدواء المعروف باسم Shuanghuanglian Koufuye تضم مكونات مأخوذة من نباتات العسلة اليابانية والدرقة البيقالية إضافة إلى forsythia suspensa.

ويعتبر الطب الصيني التقليدي أن هذه النباتات الثلاث تساعد في إزالة الحمى وإخراج السميات وتطهير جسم الإنسان من الخارج والداخل.

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وتشير دراسات علمية حديثة إلى أن دواء Shuanghuanglian Koufuye يتميز بفعالية عالية ضد البكتيريا والفيروسات، فضلا عن قدرته على تقوية المناعة.

وقبل سنوات بدأ باحثون من معهد شنغهاي للمواد الطبية دراسة الدواء ليكتشفوا عام 2003 أنه يمكن أن يتصدى للالتهاب الرئوي اللانموذجي.

وفي الفترة اللاحقة أكدوا أنه أظهر فعاليته في علاج الحالات التي تسببها فيروسات الإنفلونزا من أنواع H7N9 وH1N1 وH5N1، وأيضا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة SARS، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS، فيما يجري العلماء الصينيون حاليا الاختبارات السريرية للدواء.