شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يدعو المواطنين لوضع باقات من الورد أمام السفارة الصينية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا رئيس ما يُسمى باللجنة الثوريا العليا لجماعة الحوثي، محمد على الحوثي المواطنيين لوضع باقات من الورد أمام السفارة الصينية بالعاصمة صنعاء.

وكتب الحوثي على حسابه في "تويتر"؛ "ادعوا الى وقفة تضامن و تعاطف ودعاء بسلامة الشعب الصيني والقضاء على وباء كورونا أمام السفاره الصينيه في صنعاء."

وأضاف الحوثي: "ويتم وضع باقات الورود من قبل المواطنين أمام باب السفاره".

تاتي تلك الدعوة من الحوثي وسط تخوف الشعب اليمني من وباء كورونا، وتتزايد مخاوف اليمنيين مع عودة المسافرين من الصين دون خضوعهم لاي فحص طبي في المطارات.

الجدير بالذكر، أن سلطات صنعاء التابعة للحوثيين، وأيضا الحكومة الشرعية لم تتخذ أي منهما إجراءات للوقاية من هذا الوباء الذي سيمثل كارثة فيما لو سجلت أي إصابة في اليمن.