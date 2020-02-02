الفلكي عدنان الشوافي يحذر الصيادين ويكشف عن مستجدات طقس اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف الفلكي عدنان الشوافي ، اليوم الأحد، عن اخر مستجدات الطقس في اليمن، حيث حذر الصيادين و مرتادي البحر في باب المندب و السواحل الغربية و خصوصا من جنوب مدينة الحديدة حتى باب المندب من اضطراب أمواج البحر خلال الأيام القادمة ، متوقعاً نشاط الرياح التي تكون ما بين 15 إلى 25 عقدة و أعلى هبات للرياح 30 عقدة، والتي تجعل الأمواج معظم الوقت من مساء الاثنين 3 فبراير 2020 حتى نهاية الاسبوع الجاري مابين 2 الى 3.5 متر.

وأشار الى نشاط الرياح المثيرة للغبار خصوصًا السواحل و السهول الساحلية في لحج و تعز و جنوب مدينة الحديدة.

وكان الفلكي الشوافي نوه في وقت سابق الى طقس اليمن لهذا الإسبوع متضمنا تحذيرات مبكرة للصيادين حيث كانت توقعاته ((تحسن ملحوظ لدرجة الحرارة الصغرى و زيادة كبيرة في الغطاء السحابي على معظم المناطق اليمنية، الا ان كثافة السحب لن تكون عالية بما فيه الكفاية لهطول أمطار غزيرة وعلى نطاق واسع، و على أقل تقدير متوقع أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة على بعض الأجزاء من المناطق الساحلية و المرتفعات الجبلية والأحواض القريبة منها، منوها الصيادين من إرتفاع هبات الرياح و التي تسبب اضطراب أمواج البحر على باب المندب و السواحل الغربية خلال الأيام القادمة و خاصة من الإثنين والثلاثاء القادم، كما دعى الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس)).