شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن لــ "الخليج 365": سلطة الحوثي غير شرعية والعالم كله لا يعترف بها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي "محمد علي صالح الناخبي"،عن قرارات مليشيات الحوثي بشأن الإعدامات التي تنفذها بشأن المواطنيين؟



وقال صالح في حواره لــ "الخليج 365"، إن مليشيا الحوثي قامت بتشكيل نيابة جزائية، وهذه الأجهزة القضائية الواقعة تحت سلطة الحوثي غير شرعية ، والعالم كله لا يعترف بها لأنها قامت بالانقلاب على رئيس الدولة، وصدر عنها أحكام قضاء منها إعدام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وهي أحكام صادرة من سلطة غير شرعية، فأنت تتعامل مع مجتمع دولي، فسلطة الحوثي ما هي إلا سلطة انقلابية وهي باطل، فهي أحكام من سلطة غير مختصة وهو في حكم العدم.

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