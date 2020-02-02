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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القاضي "محمد علي صالح" لــ "الخليج 365": قضايا المخدرات تأتي بالترتيب الثاني بعد قضايا الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الشحات غريب
كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي "محمد علي صالح الناخبي" عن ضبط المخدرات واحباط عمليات التهريب.
وقال صالح في حواره ل الخليج 365 بأن قضايا المخدرات تأتي بالترتيب الثاني بعد قضايا الإرهاب، فقضايا المخدرات للأسف الشديد في ظل عدم وجود سلطة قوية، فكما تعلمون أننا في حالة حرب، وهذه العناصر الخارجة عن القانون تقوم باستغلال عدم وجود سلطة وأمن قوي، وتقوم بتهريب المخدرات، ويقوم بادخال كميات كبيرة من المخدرات فقد تم رصد بلغ 3761 كيلو جرام من مادة الحشيش القنب، و67 كم من مادة الهيرون، و37 شريط حبوب تم اتلافها وكميات أخرى سيتم اتلافها في القريب العاجل وهذه العناصر لا تقل خطورة عن قضايا الإرهاب، فالمخدرات تصيب المجتمع في مقتل وهم الشباب.
كما وضحت بأن قضايا المخدرات تأتي بالدور الثاني بعد قضايا الإرهاب، فقضايا المخدرات للأسف الشديد في ظل عدم وجود سلطة قوية، فكما تعلمون أننا في حالة حرب، وهذه العناصر الخارجة عن القانون تقوم باستغلال عدم وجود سلطة وأمن قوي، وتقوم بتهريب المخدرات، ويقوم بادخال كميات كبيرة من المخدرات فقد تم رصد بلغ 3761 كيلو جرام من مادة الحشيش القنب، و67 كم من مادة الهيرون، و37 شريط حبوب تم اتلافها وكميات أخرى سيتم اتلافها في القريب العاجل وهذه العناصر لا تقل خطورة عن قضايا الإرهاب، فالمخدرات تصيب المجتمع في مقتل وهم الشباب.
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