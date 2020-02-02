شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن يكشف عن قضايا المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي "محمد علي صالح الناخبي" عن إجمال قضايا المخدرات التي رفعت إلى النيابة الجزائية المتخصصة خلال العام الماضي.



وقال صالح في حواره لـ الخليج 365، في العام الماضى اجمالي القضايا بشكل عام 115 قضية، وكانت النسبة الأكبر هي قضايا الإرهاب، ثم قضايا المخدرات ب 28 قضية، وهذه القضايا تم رفعها للمحكمة في نفس العام، وبعضها جاءت متأخرة في شهر يناير، وبالنسبة لاقتحام مقر مبني النيابة تم من قبل عناصر خارجة عن القانون في 27 أغسطس2019، خلال هذه الفترة استغل بعض الخارجون عن القانون باقتحام مقر النيابة الجزائية، وقال بأن النائب العام وجه بشراء وتأسيس النيابة من جديد.

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